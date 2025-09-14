„Höfum alltaf verið betri en United"

Mikil spenna er fyrir leik nágrannanna Manchester City og Manchester United en liðin mætast á Etihad-velli í 4. umferð ensku úrvalsdeildar karla í knattspyrnu í dag.
Pep Guardiola þjálfari City sagði á blaðamannafundi fyrir leik að síðan hann varð þjálfari félagsins árið 2016 hafi City alltaf verið betri en United.
„Áður fyrr voru þeir alltaf á undan okkur, City vann þá stundum. Þeir unnu úrvalsdeildina 30 sinnum. Á síðustu átta árum höfum við unnið deildina sex sinnum. Það er það sem skiptir máli. Við höfum verið betri síðan ég kom, alltaf verið betri síðustu níu til tíu ár, með mörg stig á milli okkar.“
Manchester City hefur hafnað í efra sæti en Manchester United á hverju ári frá árinu 2013, þegar United sigraði deildina undir stjórn Sir Alex Ferguson í síðasta sinn.
Á þessum tíma hefur City unnið 19 titla í öllum keppnum á meðan United hefur aðeins unnið sex.
Hins vegar er ekki mikill munur á milli liðanna í dag. Bæði lið hafa byrjað tímabilið illa þar sem City er í 16. sæti með þrjú stig eftir þrjá leiki og United er í 11. sæti með fjögur stig.
Liðin mætast klukkan 15:30 á eftir.