Man. City - Man. Utd, staðan er 3:0

Jökull Þorkelsson

jokull@mbl.is

Manchester City tekur á móti nágrönnum sínum í Manchester United í stórleik 4. umferðar ensku úrvalsdeildar karla í fótbolta klukkan 15.30. Fylgst er með gangi mála í beinni textalýsingu á mbl.is. 

Fyrir leik er City með þrjú stig en United er með fjögur. 

FH 2:2 Fram opna
90. mín. Sigurjón Rúnarsson (Fram) skorar 2:2.+2. Ekki var það fallegt þetta mark en boltinn lekur inn og Fram jafnar. Fram tekur aukaspyrnu inn í teig. FH nær ekki að koma boltanum frá og Sigurjón nær að láta boltann slefa yfir línuna.
KA 4:1 Vestri opna
90. mín. Leik lokið KA vinnur súrsætan sigur. Það var mikilvægt fyrir liðin að vinna til að koma sér af mesta fallsvæðinu. KA er í 7. sæti sem stendur, með átta stigum meira en liðið í 11. sæti.
FHL 1:5 Breiðablik opna
90. mín. Leik lokið Leik lokið á Neskaupstað! Sannfærandi 5:1 sigur Blika staðreynd. FHL falla í Lengjudeild eftir strembið tímabil en oft frábæra kafla og hetjulega baráttu fram á síðustu mínútu.
KR 0:3 Víkingur R. opna
40. mín. Valdimar Þór Ingimundarson (Víkingur R.) skorar 0:3 Þetta gæti hafa verið rothöggið. Stígur fékk boltann vinstra megin. Lagði hann til baka á Helga Guðjóns. Hann gaf fyrir og Valdimar potaði boltanum í netið af markteig.

Leiklýsing

Man. City 3:0 Man. Utd opna loka
88. mín. Nathan Aké (Man. City) kemur inn á
