Sögulegt afrek Salah

Salah orðinn fjórði markahæstur í sögu deildarinniar.
Salah orðinn fjórði markahæstur í sögu deildarinniar. AFP/Paul Ellis

Mohamed Salah átti sögulegan leik gegn Burnley í dag þegar Liverpool fór með sigur af hólmi, 1:0, í 4. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu í dag.

Liverpool fékk víti á fimmtu mínútu uppbótartíma. Þá steig Salah á punktinn, skoraði af öryggi og tryggði Liverpool sigurinn. 

Með þessu marki varð Salah fjórði markahæsti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar, þar sem hann tók fram úr Andy Cole í dag.

Salah gekk til liðs við Liverpool árið 2017 og hefur skorað 188 mörk í ensku úrvalsdeildinni.

Leikmennirnir sem hafa skorað oftar en Salah eru Wayne Rooney með 208 mörk, Harry Kane með 213 mörk og Allan Shearer með 260 mörk.

 

 


