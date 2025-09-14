Sögulegt afrek Salah

Mohamed Salah átti sögulegan leik gegn Burnley í dag þegar Liverpool fór með sigur af hólmi, 1:0, í 4. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu í dag.
Liverpool fékk víti á fimmtu mínútu uppbótartíma. Þá steig Salah á punktinn, skoraði af öryggi og tryggði Liverpool sigurinn.
Með þessu marki varð Salah fjórði markahæsti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar, þar sem hann tók fram úr Andy Cole í dag.
Salah gekk til liðs við Liverpool árið 2017 og hefur skorað 188 mörk í ensku úrvalsdeildinni.
Leikmennirnir sem hafa skorað oftar en Salah eru Wayne Rooney með 208 mörk, Harry Kane með 213 mörk og Allan Shearer með 260 mörk.