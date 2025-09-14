Var látinn raða í hillur

Tijjani Reijnders, hollenski landsliðsmaðurinn í knattspynu hjá Manchester City, mótaðist af uppvexti sínum, þar sem foreldrar hans innrættu honum félagsleg gildi. Til að fá hann til að skilja gildi peninga var hann látinn vinna í stórmarkaði enda þótt hann væri á mála hjá Zwolle og alls ekki langt frá aðalliðinu.
„Ég held að mamma hans hafi séð laust starf auglýst í Aldi og hún lét Tijjani fylla út umsókn,“ segir Daniëlle Rijksen framkvæmdastjóri CSV’28, þar sem hann lék sem unglingur, í samtali við Sunnudagsblað Morgunblaðsins.
„Foreldrar hans sögðu sem svo: Þú þarft að læra að vinna þér inn peninga og þótt þú verðir atvinnumaður í knattspyrnu máttu alls ekki líta á efnislega hluti sem sjálfsagða.“
Reijnders tók þau á orðinu og hóf störf í stórmarkaðinum ásamt tveimur vinum sínum. Hann rifjaði þetta upp í samtali við útvarpsstöðina NOS árið 2023: „Ég var vanur að raða í hillur og afgreiða á kassanum og vann mér inn nokkur hundruð evrur á mánuði.“
Í sama viðtali útskýrði hann hvernig þetta bjó til nýtt sjónarhorn á lífið, jafnvel eftir að hann varð atvinnumaður. „Ég var að ræða þessar skörpu andstæður við fjölskyldu mína nýlega og niðurstaðan var sú að tíminn hjá Aldi hefði gert mér mjög gott. Ég hef séð báðar hliðarnar á myntinni.“
