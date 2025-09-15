Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 15.9.2025 | 15:07

„Einn dáðasti stuðningsmaður City“

Ricky Hatton.
Ricky Hatton. AFP/Andrew Yates

Enska knattspyrnufélagið Manchester City minntist hnefaleikakappans Ricky Hatton fyrir leik gegn Manchester United í ensku úrvalsdeildinni í gær.

Hatton fannst látinn á heimili sínu um liðna helgi, aðeins 46 ára að aldri.

Ricky Hatton látinn
Frétt af mbl.is

Ricky Hatton látinn

Man. City skrifaði í gær á samfélagsmiðlum sínum um Hatton, sem var harður stuðningsmaður liðsins:

„Manchester City er miður sín að frétta af fráfalli Ricky Hatton er hann var 46 ára gamall. Ricky var einn af mest elskuðu og dáðustu stuðningsmönnum City sem verður ávallt minnst fyrir magnaðan hnefaleikaferil sem skilaði sér í heimsmeistaratitlum í veltivigt og létt veltivigt.

Allir hjá félaginu votta fjölskyldu og vinum hans sína dýpstu samúð. Við getum staðfest að það verður mínútu fögnuður fyrir leik dagsins gegn Manchester United.“

Hattons var minnst með mínútu þögn fyrir leikinn í gær, sem Man. City vann 3:0.

Haaland lék United grátt
Frétt af mbl.is

Haaland lék United grátt
mbl.is
Fleira áhugavert
Óvissan er hluti af sjarmanum Furðuhlutur yfir Hafnarfirði var Starlink-tungl Bragginn umdeildi lokaður almenningi Stórkostleg minnimáttarkennd Rússa
Fleira áhugavert
Rúmlega 500 sprengjur gerðar óvirkar Brottfararstöð liður í að létta á fangelsum Eftirlit með Vítisenglunum: Allir lausir úr haldi Berskjölduð fyrir ástinni