„Einn dáðasti stuðningsmaður City“

Enska knattspyrnufélagið Manchester City minntist hnefaleikakappans Ricky Hatton fyrir leik gegn Manchester United í ensku úrvalsdeildinni í gær.
Hatton fannst látinn á heimili sínu um liðna helgi, aðeins 46 ára að aldri.
Man. City skrifaði í gær á samfélagsmiðlum sínum um Hatton, sem var harður stuðningsmaður liðsins:
„Manchester City er miður sín að frétta af fráfalli Ricky Hatton er hann var 46 ára gamall. Ricky var einn af mest elskuðu og dáðustu stuðningsmönnum City sem verður ávallt minnst fyrir magnaðan hnefaleikaferil sem skilaði sér í heimsmeistaratitlum í veltivigt og létt veltivigt.
Allir hjá félaginu votta fjölskyldu og vinum hans sína dýpstu samúð. Við getum staðfest að það verður mínútu fögnuður fyrir leik dagsins gegn Manchester United.“
Hattons var minnst með mínútu þögn fyrir leikinn í gær, sem Man. City vann 3:0.