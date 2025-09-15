Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 15.9.2025 | 10:52

Hafnaði þriðja samningstilboði Liverpool

Ibrahima Konaté og Virgil van Dijk á góðri stundu.
Ibrahima Konaté og Virgil van Dijk á góðri stundu. AFP/Paul Ellis

Franski knattspyrnumaðurinn Ibrahima Konaté hafnaði á dögunum nýju samningstilboði forráðamanna enska úrvalsdeildarfélagsins Liverpool.

Það er spænski miðillinn Marca sem greinir frá þessu en Konaté, sem er 26 ára gamall, verður samningslaus næsta sumar. Þetta er þriðja samningstilboð Liverpool sem leikmaðurinn hafnar.

Hann hefur verið sterklega orðaður við Real Madrid undanfarnar vikur en miðvörðurinn gekk til liðs við Liverpool frá RB Leipzig í Þýskalandi, sumarið 2021 fyrir 36 milljónir punda.

Konaté hefur leikið 137 leiki fyrir Liverpool og skoraði í þeim fimm mörk en hann myndar eitt öflugasta miðvarðateymi deildarinnar með Virgil van Dijk.

Takist Liverpool ekki að framlengja samning leikmannsins mun hann yfirgefa félagið næsta sumar, líkt og Trent Alexander-Arnold, gerði í sumar þegar hann fór til Real Madrid en forráðamenn Liverpool eru sagðir leggja allt kapp á að það endurtaki sig ekki í tilfelli Konaté.

