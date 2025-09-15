Jöfnuðu óeftirsóknarvert met

Aston Villa hefur farið hægt af stað á nýju tímabili í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu karla og aðeins unnið sér inn tvö stig. Auk þess hefur liðið ekki enn skorað mark.
Villa er aðeins fimmta liðið í 33 ára sögu úrvalsdeildarinnar sem nær ekki að skora eitt einasta mark í fyrstu fjórum leikjum sínum á tímabili.
Liðið er í 19. sæti deildarinnar en þrátt fyrir vonda byrjun virðist Villa ekki þurfa að örvænta, allavega sé mið tekið af sögunni.
Öll hin fjögur liðin sem náðu ekki að skora í fyrstu fjórum leikjum sínum í gegnum tíðina hafa nefnilega haldið sér örugglega uppi og endað um miðja deild að tímabilinu loknu.