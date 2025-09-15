Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 15.9.2025 | 16:11

Jöfnuðu óeftirsóknarvert met

Erfiðlega gengur hjá lærisveinum Unai Emery í Aston Villa.
Erfiðlega gengur hjá lærisveinum Unai Emery í Aston Villa. AFP/Adrian Dennis

Aston Villa hefur farið hægt af stað á nýju tímabili í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu karla og aðeins unnið sér inn tvö stig. Auk þess hefur liðið ekki enn skorað mark.

Villa er aðeins fimmta liðið í 33 ára sögu úrvalsdeildarinnar sem nær ekki að skora eitt einasta mark í fyrstu fjórum leikjum sínum á tímabili.

Liðið er í 19. sæti deildarinnar en þrátt fyrir vonda byrjun virðist Villa ekki þurfa að örvænta, allavega sé mið tekið af sögunni.

Öll hin fjögur liðin sem náðu ekki að skora í fyrstu fjórum leikjum sínum í gegnum tíðina hafa nefnilega haldið sér örugglega uppi og endað um miðja deild að tímabilinu loknu.

mbl.is
Fleira áhugavert
Stórkostleg minnimáttarkennd Rússa Leggur til undirbúningsnám fyrir erlend börn Dróni hæfði eina stærstu olíuvinnslu Rússlands Segir hinn grunaða hafa verið vinstrisinnaðan
Fleira áhugavert
Deila um skuldbindingar Óvissan er hluti af sjarmanum Fólk flytji í fæðingarheimili Dróni hæfði eina stærstu olíuvinnslu Rússlands