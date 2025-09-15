Leikmenn ósáttir við Amorim

Margir leikmanna enska félagsins Manchester United eru orðnir ósáttir við knattspyrnustjórann Ruben Amorim.
Eftir tapið í grannaslagnum gegn Manchester City í gær skrifaði Daily Mail að Portúgalinn sé búinn að missa traust margra leikmannanna vegna þess hve fastheldinn hann er á leikaðferðina 3-4-3, eða nánar tiltekið 3-4-2-1.
Blaðið nefnir sérstaklega fyrirliðann Bruno Fernandes sem er sagður afar ósáttur við að vera fastur í stöðu afturliggjandi miðjðumaanns.
Daily Mail segir að hins vegar standi forráðamenn Manchester United þétt við bakið á Amorim, með Jim Ratcliffe fremstan í flokki.
United er aðeins með fjögur stig eftir fyrstu fjóra leikina sem er versta byrjun félagsins á tímabilinu í 33 ár.
Amorim hefur aðeins fagnað sigri í átta leikjum af 31 frá því hann tók við liði Manchester United 1. nóvember 2024.