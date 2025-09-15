Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 15.9.2025 | 17:05

Leikmenn ósáttir við Amorim

Ruben Amorim segir sínum mönnum til í leiknum við Manchester …
Ruben Amorim segir sínum mönnum til í leiknum við Manchester City. AFP/Oli Scarff

Margir leikmanna enska félagsins Manchester United eru orðnir ósáttir við knattspyrnustjórann Ruben Amorim.

Eftir tapið í grannaslagnum gegn Manchester City í gær skrifaði Daily Mail að Portúgalinn sé búinn að missa traust margra leikmannanna vegna þess hve fastheldinn hann er á leikaðferðina 3-4-3, eða nánar tiltekið 3-4-2-1.

Blaðið nefnir sérstaklega fyrirliðann Bruno Fernandes sem er sagður afar ósáttur við að vera fastur í stöðu afturliggjandi miðjðumaanns.

Daily Mail segir að hins vegar standi forráðamenn Manchester United þétt við bakið á Amorim, með Jim Ratcliffe fremstan í flokki.

United er aðeins með fjögur stig eftir fyrstu fjóra leikina sem er versta byrjun félagsins á tímabilinu í 33 ár.

Amorim hefur aðeins fagnað sigri í átta leikjum af 31 frá því hann tók við liði Manchester United 1. nóvember 2024.

mbl.is
Fleira áhugavert
Berskjölduð fyrir ástinni „Þetta er ekki fyrsta ródeóið hjá okkur“ Vilja mæla áhrif borgarlínunnar Leggur til undirbúningsnám fyrir erlend börn
Fleira áhugavert
Berskjölduð fyrir ástinni Tívolí opnar í Eimskipafélagshúsinu Leggur til undirbúningsnám fyrir erlend börn Farþegar færðir því öryggisbúnaður fór í gang