Liverpool sló athyglisvert met

Með dramatískum 1:0-sigri á Burnley í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu karla í gær sló Liverpool forvitnilegt met.
Liverpool hefur unnið alla fjóra deildarleiki sína á tímabilinu til þessa og ekkert hefur skort á dramatíkina í þeim öllum.
Liðið hefur nefnilega skorað sigurmörk á síðustu tíu mínútum leikjanna eða síðar, það er í uppbótartíma, í öllum fjórum leikjunum.
Breska ríkisútvarpið greinir frá því að það sé í fyrsta sinn í 33 ára sögu ensku úrvalsdeildarinnar sem lið vinnur fjóra leiki í röð með sigurmörkum sem koma þetta seint í þeim öllum.