Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 15.9.2025 | 8:22 | Uppfært 10:06

Rooney: United fer versnandi

Wayne Rooney.
Wayne Rooney. AFP/Glyn Kirk

Wayne Rooney, fyrrverandi knattspyrnumaður og núverandi sparkspekingur, segir það augljóst að fyrrverandi lið hans Manchester United fari versnandi undir stjórn Rúben Amorim.

„Ég vil vera eins stuðningsríkur og jákvæður og mögulegt er í garð knattspyrnustjórans og leikmannanna en það er mjög erfitt að sitja hér og segjast sjá einhverjar framfarir.

Að við séum að minnsta kosti að sjá eitthvað sem muni skila okkur úrslitum í náinni framtíð,“ sagði Rooney í hlaðvarpsþætti sínum The Wayne Rooney Show.

Amorim: Ég þjáist meira en stuðningsmennirnir
Frétt af mbl.is

Amorim: Ég þjáist meira en stuðningsmennirnir

Erum ekki að sjá neitt slíkt

Amorim er með langversta sigurhlutfall stjóra Man. United frá því að Sir Alex Ferguson lét af störfum árið 2013, aðeins 24 prósent.

„Við erum ekki að sjá neitt slíkt, og það er mjög erfitt. Eftir síðasta ár þegar ten Hag var rekinn og Rúben kom inn fengum við að heyra hvernig þeir ætluðu að spila og hvernig hlutirnir myndu breytast.

Ég held að ef stjórinn er hreinskilinn við sjálfan sig sjái hann að þetta hefur versnað,“ bætti sóknarmaðurinn fyrrverandi við í hlaðvarpsþætti sínum.

mbl.is
Fleira áhugavert
Vilja mæla áhrif borgarlínunnar Leggur til undirbúningsnám fyrir erlend börn Grínaðist með að tvífari sinn hafi skotið Kirk Berskjölduð fyrir ástinni
Fleira áhugavert
Leggur til undirbúningsnám fyrir erlend börn Deila um skuldbindingar Vilja mæla áhrif borgarlínunnar Berskjölduð fyrir ástinni