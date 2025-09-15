Tekur við liðinu í þriðja sinn

Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 15.9.2025 | 13:44

Enski knattspyrnustjórinn Chris Wilder er að öllum líkindum að taka við stjórnartaumunum hjá uppeldisfélagi sínu Sheffield United í þriðja sinn á ferlinum. Liðið leikur í ensku B-deildinni.

Wilder var rekinn frá félaginu í júní síðastliðnum eftir að Sheffield United tapaði úrslitaleik umspilsins um laust sæti í úrvalsdeildinni gegn Sunderland.

Rubén Sellés var ráðinn í hans stað en gengi liðsins undir stjórn Sellés var skelfilegt þar sem allir fimm deildarleikirnir og einn leikur í deildabikarnum töpuðust.

Þrjú tímabil í úrvalsdeildinni

Honum tókst að forða Hull City frá falli úr B-deildinni á síðasta tímabili og hefur áður þjálfað Reading og Southampton en ekkert gekk hjá Sheffield United.

Wilder stýrði áður liðinu frá 2023 til 2025 og einnig frá 2016 til 2021 við góðan orðstír þar sem Sheffield United lék í úrvalsdeildinni í þrjú tímabil.

