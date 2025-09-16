Hákon úr skúrki í hetju

Hákon Rafn Valdimarsson reyndist hetja Brentford þegar hann varði tvær vítaspyrnur í sigri liðsins á Aston Villa eftir vítaspyrnukeppni í 32-liða úrslitum enska deildabikarsins í knattspyrnu í kvöld.
Hákon Rafn hafði gerst sekur um slæm mistök í fyrri hálfleik þegar Harvey Elliott skoraði fyrir Villa og kom gestunum í 0:1.
Íslenski landsliðsmarkvörðurinn gaf þá boltann á Vitaly Janelt, hann gerði sig sekan um hræðileg mistök og missti boltann, Elliott skaut að marki, beint á Hákon Rafn sem missti boltann klaufalega undir sig og í netið.
Hann lét það ekki á sig fá og lék vel það sem eftir lifði leiks og átti svo eftir að láta ljós sitt skína í vítaspyrnukeppninni.
Aaron Hickey jafnaði metin fyrir Brentford eftir tæplega klukkutíma leik og var farið beint í vítaspyrnukeppni að loknum venjulegum leiktíma.
Hákon Rafn byrjaði fullkomlega þegar hann varði fyrstu spyrnu vítaspyrnukeppninnar frá John McGinn. Markvörðurinn knái varði svo einnig frá Matty Cash og vann Brentford því vítaspyrnukeppnina 4:2.