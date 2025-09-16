Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 16.9.2025 | 23:00

Líklegra að Manchester United falli

Svekktir leikmenn Manchester United á sunnudaginn.
Svekktir leikmenn Manchester United á sunnudaginn. AFP/Oli Scarff

Eftir slæma byrjun á tímabilinu er Manchester United nú líklegra til að falla heldur en að vera á meðal efstu fimm liða í ensku úrvalsdeild karla í fótbolta samkvæmt tölfræðivefsíðunni Opta. 

Manchester United er aðeins með fjögur stig eftir fjóra leiki og situr í 14. sæti deildarinnar. Þá er liðið með -3 í markatölu eftir að hafa tapað gegn nágrönnum sínum í Manchester City, 3:0, á sunnudaginn var. 

11 prósent líkur á falli

United-liðið hafnaði í 15. sæti deildarinnar á síðustu leiktíð en var nokkuð langt frá fallsætinu vegna lélegs árangurs nýliðanna. Samkeppnin virðist þó ætla vera meiri í deildinni á þessu tímabili og er United gefið 11% líkur á að falla.

Það verða ekki að teljast háar líkur í stóra samhenginu en á sama tíma eru líkur United á að vera á meðal efstu fimm liða og mögulega tryggja sér sæti í Meistaradeildinni aðeins 7,3% samkvæmt sömu tölfræði.

Þrátt fyrir að hafa eytt yfir 200 milljónum punda hefur liðinu ekki tekist að bæta árangur sinn hingað til.

