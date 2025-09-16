Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 16.9.2025 | 10:10 | Uppfært 10:29

Neitaði að taka í höndina á bróður sínum

Gary Neville við störf hjá Sky-sjónvarpsstöðinni.
Gary Neville við störf hjá Sky-sjónvarpsstöðinni. AFP

Gary Neville lék allan ferilinn með enska knattspyrnufélaginu Manchester United. Á meðan á leikmannaferlinum stóð hafði hann litla þolinmæði fyrir því að leikmenn væru að yfirgefa félagið.

Neville neitaði m.a. að taka í höndina á bróður sínum, Phil Neville, þegar hann var orðinn leikmaður Everton og sömu sögu má segja um Peter Schmeichel sem fór til Manchester City.

„Ég tók ekki í höndina á Schmeichel og ég tók heldur ekki í höndina á bróður mínum þegar hann var fyrirliði Everton. Bróðir minn er samt allt í lagi,“ sagði Neville í hlaðvarpinu Quickly Kevin, Will He Score?

„Schmeichel fór frá United þegar hann var 35 ára og talaði um að hann vildi spila í öðru landi. Svo semur hann við Manchester City.

Þú getur ekki farið til City. Ég er stuðningsmaður United og ég gæti hvorki spilað fyrir City né Leeds – eða Liverpool,“ bætti hann við.

