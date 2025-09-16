Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 16.9.2025 | 21:38

United-banarnir áfram – Palace vann í vítaspyrnukeppni

Bikarævintýri D-deildar liðs Grimsby heldur áfram.
Bikarævintýri D-deildar liðs Grimsby heldur áfram. Ljósmynd/Grimsby

D-deildar lið Grimsby Town tryggði sér í kvöld sæti í 16-liða úrslitum enska deildabikarsins í knattspyrnu karla með því að leggja B-deildar lið Sheffield Wednesday að velli, 1:0, í 32-liða úrslitum í Sheffield.

Grimsby vann sem frægt er orðið glæsilegan sigur á úrvalsdeildarliði Manchester United í umferðinni á undan og heldur bikarævintýri Jasons Daða Svanþórssonar og félaga því áfram, þó Mosfellingurinn hafi ekkert spilað með Grimsby á tímabilinu vegna meiðsla.

Sigurmark Grimsby skoraði Jaze Kabia snemma í síðari hálfleik.

Skoruðu úr öllum spyrnum sínum

Úrvalsdeildarlið Crystal Palace fékk B-deildar liði Millwall í heimsókn og vann 4:2 í vítaspyrnukeppni eftir að staðan var 1:1 að loknum venjulegum leiktíma.

Chris Richards kom Palace yfir á 72. mínútu en Ryan Leonard jafnaði metin fyrir Millwall í uppbótartíma venjulegs leiktíma og knúði þannig fram vítaspyrnukeppni.

Í henni skoraði Palace úr öllum fjórum spyrnum sínum en tvær spyrnur Millwall fóru forgörðum.

mbl.is
