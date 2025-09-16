United klúðraði þessu illa

Fyrrverandi knattspyrnumaðurinn Paul Scholes, sem lék allan ferilinn með Manchester United, er ósáttur við leikmannakaup félagsins í sumar.
United hefur farið illa af stað í ensku úrvalsdeildinni á leiktíðinni og er aðeins með fjögur stig eftir fjóra leiki. Þá féll liðið úr leik gegn Grimsby í D-deildinni í enska deildabikarnum.
Þrátt fyrir að félagið hafi eytt 200 milljónum punda í sóknarmennina Matheus Cunha, Bryan Mbeumo og Benjamin Sesko hefur United aðeins skorað fjögur mörk í leikjunum fjórum og eru tvö þeirra sjálfsmörk og eitt úr víti.
„Gæðin eru ekki til staðar. Það skiptir engu hvað Amorim reynir með miðjumennina sína, það gengur ekkert upp. Það er stórt vandamál.
Ég hugsaði um það í allt sumar að það ætti að vera í forgangi að kaupa miðjumann sem getur stjórnað leikjunum Þá er markvarðarstaðan vesen. Þurfti í alvöru leikinn á móti Grimsby til að sannfæra þá um að André Onana væri ekki nógu góður?
Það er fáránlegt að United hafi ekki reynt að kaupa Gianluigi Donnarumma þegar hann var laus. Það þurfti ekki þrjá sóknarmenn. Félagið klúðraði þessu illa,“ sagði Scholes við BBC.