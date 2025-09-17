Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 17.9.2025 | 8:42

Amorim fær þrjá leiki til að bjarga starfinu

Sætið hjá Ruben Amorim er orðið heitt.
Rúben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United á Englandi, er í hættu á að missa starfið en United hefur farið illa af stað á tímabilinu.

Enska dagblaðið Daily Mirror fullyrðir í dag að Amorim fái þrjá leiki til að bjarga starfinu. Með slæmum árangri í þeim verður hann rekinn.

Næstu þrír leikir United í ensku úrvalsdeildinni eru heimaleikur gegn Chelsea, útileikur á móti Brentford og heimaleikur gegn Sunderland.

Sigurhlutfall United undir stjórn Amorims í deildinni er minna en 25 prósent í 31 leik en liðið er í 14. sæti deildarinnar með fjögur stig eftir fjóra leiki. Þá tapaði United fyrir Grimsby úr D-deildinni í deildabikarnum.

Amorim á fimm ár eftir af samningi sínum við United og myndi það kosta félagið um tólf milljónir punda að reka Portúgalann.

