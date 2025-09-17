Ótrúleg dramatík í deildabikarnum

Swansea City úr ensku B-deildinni vann ótrúlegan endurkomusigur, 3:2, á úrvalsdeildarliði Nottingham Forest þegar liðin áttust við í 32-liða úrslitum enska deildabikarsins í knattspyrnu karla í Swansea í Wales í kvöld.
Ange Postecoglou hefur þar með tapað báðum leikjum sínum við stjórnvölinn hjá Nottingham Forest en hann tók við liðinu í síðustu viku og tapaði 3:0 fyrir Arsenal í úrvalsdeildinni um liðna helgi.
Útlitið var reyndar mjög gott fyrir lærisveina hans í leikhléi þar sem Forest var 0:2 yfir eftir að Brasilíumaðurinn Igor Jesus hafði skorað tvívegis.
Um miðjan síðari hálfleik minnkaði Cameron Burgess muninn fyrir Swansea og Zan Vipotnik jafnaði svo metin á þriðju mínútu uppbótartíma.
Þegar allt virtist stefna í vítaspyrnukeppni skoraði Burgess annað mark sitt og sigurmark Swansea á sjöundu mínútu uppbótartíma.