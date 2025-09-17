Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 17.9.2025 | 22:31

Ótrúleg dramatík í deildabikarnum

Ange Postecoglou byrjar ekki vel með Nottingham Forest.
Ange Postecoglou byrjar ekki vel með Nottingham Forest. AFP/Glyn Kirk

Swansea City úr ensku B-deildinni vann ótrúlegan endurkomusigur, 3:2, á úrvalsdeildarliði Nottingham Forest þegar liðin áttust við í 32-liða úrslitum enska deildabikarsins í knattspyrnu karla í Swansea í Wales í kvöld.

Ange Postecoglou hefur þar með tapað báðum leikjum sínum við stjórnvölinn hjá Nottingham Forest en hann tók við liðinu í síðustu viku og tapaði 3:0 fyrir Arsenal í úrvalsdeildinni um liðna helgi.

Útlitið var reyndar mjög gott fyrir lærisveina hans í leikhléi þar sem Forest var 0:2 yfir eftir að Brasilíumaðurinn Igor Jesus hafði skorað tvívegis.

Um miðjan síðari hálfleik minnkaði Cameron Burgess muninn fyrir Swansea og Zan Vipotnik jafnaði svo metin á þriðju mínútu uppbótartíma.

Þegar allt virtist stefna í vítaspyrnukeppni skoraði Burgess annað mark sitt og sigurmark Swansea á sjöundu mínútu uppbótartíma.

