Dýrt spaug ef United rekur Amorim úr starfi

Forráðamenn enska knattspyrnufélagsins Manchester United þurfa að borga portúgalska stjóranum Rúben Amorim 12 milljónir punda í starfslokagreiðslu, ef hann verður rekinn úr starfi.
Það er Sportsmail sem greinir frá þessu en upphæðin samsvarar tæplega tveimur milljörðum íslenskra króna.
Amorim, sem er fertugur, tók við enska stórliðinu þann 1. nóvember og hefur árangurinn ekki verið góður á fyrstu tíu mánuðum hans í starfi.
Hann hefur stýrt liðinu í 47 leikjum, unnið 18 þeirra og tapað 20. Þá hefur liðið gert níu jafntefli undir hans stjórn.
United situr sem stendur í 14. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með fjögur stig eftir fyrstu fjórar umferðirnar en fjölmiðlar á Englandi greindu frá því í gær að hann fengi þrjá leiki til þess að bjarga starfinu.