Mynd: Rekinn fyrir að vera í United-treyju

Enska knattspyrnufélagið Manchester City hefur sagt barstarfsmanni sínum upp eftir að ljósmynd af honum í treyju erkifjendanna Manchester United fór í dreifingu á samfélagsmiðlum.
The Guardian greinir frá því að stuðningsmaður Man. City hafi gert félaginu viðvart á samfélagsmiðlinum X með myndbirtingu sem sýndi starfsmanninn afgreiða bjór á Etihad-leikvanginum klæddur treyju sem var augljóslega merkt Man. United.
Var það til að æra óstöðuga að þetta gerðist á meðan Man. City og Man. United áttust við í ensku úrvalsdeildinni um síðustu helgi.
Opinber aðgangur Man. City sem miðar að því að veita stuðningsmönnum liðsins stuðning hvers konar svaraði ábendingu stuðningsmannsins með svarinu:
„Takk fyrir að láta okkur vita af þessu. Við getum staðfest að þessi einstaklingur hefur verið leystur frá störfum sínum.“
Man. City vann nágrannaslaginn örugglega, 3:0.