Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 18.9.2025 | 8:00

Mynd: Rekinn fyrir að vera í United-treyju

Etihad-leikvangurinn, þar sem maðurinn starfar ekki lengur.
Etihad-leikvangurinn, þar sem maðurinn starfar ekki lengur. AFP/Oli Scarff

Enska knattspyrnufélagið Manchester City hefur sagt barstarfsmanni sínum upp eftir að ljósmynd af honum í treyju erkifjendanna Manchester United fór í dreifingu á samfélagsmiðlum.

The Guardian greinir frá því að stuðningsmaður Man. City hafi gert félaginu viðvart á samfélagsmiðlinum X með myndbirtingu sem sýndi starfsmanninn afgreiða bjór á Etihad-leikvanginum klæddur treyju sem var augljóslega merkt Man. United.

Var það til að æra óstöðuga að þetta gerðist á meðan Man. City og Man. United áttust við í ensku úrvalsdeildinni um síðustu helgi.

Starfsmaðurinn í treyju merktri Manchester United.
Starfsmaðurinn í treyju merktri Manchester United. Ljósmynd/@Mataniels

Félagið brást fljótt við

Opinber aðgangur Man. City sem miðar að því að veita stuðningsmönnum liðsins stuðning hvers konar svaraði ábendingu stuðningsmannsins með svarinu:

„Takk fyrir að láta okkur vita af þessu. Við getum staðfest að þessi einstaklingur hefur verið leystur frá störfum sínum.“

Man. City vann nágrannaslaginn örugglega, 3:0.

mbl.is
Fleira áhugavert
188 reka eigin stöð án sérstaks leyfis Segir Hörpuáhrifin mikil á íslenskt samfélag Tilraun með fjarstýrða flugdróna í útköllum lögreglu „Er þetta eitthvert grín?“
Fleira áhugavert
„Við drógum börnin út í pörtum“ Snorri bregst við nýju svari ráðherra Tilraun með fjarstýrða flugdróna í útköllum lögreglu „Algjör dystópía“ í skipulagi Keldnalands