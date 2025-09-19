Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 19.9.2025 | 10:27 | Uppfært 12:25

Á förum frá Liverpool í janúar?

Federico Chiesa fagnar sigurmarki gegn Bournemouth í 1. umferð úrvalsdeildarinnar.
Federico Chiesa fagnar sigurmarki gegn Bournemouth í 1. umferð úrvalsdeildarinnar. AFP/Paul Ellis

Ítalski knattspyrnumaðurinn Federico Chiesa íhugar það alvarlega að yfirgefa herbúðir enska úrvalsdeildarfélagsins Liverpool í janúar á næsta ári.

Það er Talksport sem greinir frá þessu en Chiesa, sem er 27 ára gamall, gekk til liðs við Liverpool frá Juventus sumarið 2024 fyrir tíu milljónir punda.

Fór ekki með Liverpool til Asíu
Hann hefur ekki átt fast sæti í liði Liverpool frá því hann kom og þá er hann ekki í 25-manna leikmannahóp liðsins í Meistaradeildinni.

Heimsmeistaramótið fer fram í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó næsta sumar og vill Chisea ólmur fara með ítalska landsliðinu á mótið.

Er það sögð stærsta ástæða þess að hann íhugi að yfirgefa Liverpool þar sem hann vill vera í sínu besta formi til þess að eiga möguleika á því að fara með Ítölum á HM.

