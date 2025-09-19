Áfall fyrir Newcastle

Yoane Wissa, framherji enska úrvalsdeildarfélagsins Newcastle, verður frá næstu vikurnar vegna meiðsla á hné.
Þetta tilkynnti Eddie Howe, stjóri Newcastle, á blaðamannafundi í morgun fyrir leik liðsins gegn Bournemouth í 5. umferð ensku úrvalsdeildarinnar sem fram fer í Bournemouth á sunnudaginn kemur.
Wissa, sem er 29 ára gamall, meiddist á hné í landsleikjahléinu með Kongó og verður að öllum líkindum frá næstu fjórar vikurnar hið minnsta.
Hann gekk til liðs við Newcastle á lokadegi félagaskiptagluggans frá Brentford fyrir 45 milljónir punda en honum er ætlað að fylla skarðið sem Alexander Isak skildi eftir sig þegar hann fór til Liverpool.