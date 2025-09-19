Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 19.9.2025 | 12:18

Áfall fyrir Newcastle

Yoane Wissa.
Yoane Wissa. Ljósmynd/@NUFC

Yoane Wissa, framherji enska úrvalsdeildarfélagsins Newcastle, verður frá næstu vikurnar vegna meiðsla á hné.

Þetta tilkynnti Eddie Howe, stjóri Newcastle, á blaðamannafundi í morgun fyrir leik liðsins gegn Bournemouth í 5. umferð ensku úrvalsdeildarinnar sem fram fer í Bournemouth á sunnudaginn kemur.

Wissa, sem er 29 ára gamall, meiddist á hné í landsleikjahléinu með Kongó og verður að öllum líkindum frá næstu fjórar vikurnar hið minnsta.

Hann gekk til liðs við Newcastle á lokadegi félagaskiptagluggans frá Brentford fyrir 45 milljónir punda en honum er ætlað að fylla skarðið sem Alexander Isak skildi eftir sig þegar hann fór til Liverpool.

