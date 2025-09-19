Annar til að missa starfið á Englandi?

Graham Potter, knattspyrnustjóri enska úrvalsdeildarfélagsins West Ham, er afar valtur í sessi þessa dagana.
West Ham hefur ekki farið vel af stað á tímabilinu og situr sem stendur í 18. og þriðja neðsta sæti deildarinnar með þrjú stig eftir fyrstu fjórar umferðirnar.
Sky Sports greinir frá því að forráðamenn West Ham íhugi það alvarlega að láta Potter fara, fari svo að liðið tapi gegn Crystal Palace í 5. umferð deildarinnar í Lundúnum á morgun.
Potter tók við stjórnartaumunum hjá West Ham í janúar á þessu ári og skrifaði undir tveggja og hálfs árs samning en liðið hafnaði í 14. sæti úrvalsdeildarinnar á síðustu leiktíð.
Nuno Espírito Santo var sagt upp störfum sem stjóra Nottingham Forest fyrr í mánuðinum og var hann fyrsti stjórinn í úrvalsdeildinni sem var látinn taka pokann sinn á tímabilinu.