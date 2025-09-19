Finnur ekkert til með útskúfuðum leikmönnum

Enzo Maresca, knattspyrnustjóri Chelsea, hefur ekki mikla samúð með leikmönnum á við Raheem Sterling og Axel Disasi sem eru á mála hjá félaginu en fá ekki að æfa með liðinu.
Samtök atvinnumanna á Englandi hafa sett sig í samband við Chelsea til þess að ganga úr skugga um að félagið sé ekki að brjóta á réttindum Sterlings og Disasis sem atvinnumanna.
„Ég hef verið í sporum Raheems og Axels sem leikmaður. Ég veit sem er að það er ekki besta tilfinningin fyrir leikmann að vera í þeim sporum en ég veit að félagið er að gera þeim kleift að sinna vinnu sinni með eðlilegum hætti,“ sagði Maresca um stöðuna.
Ítalinn var þá spurður hvort aðstæðurnar væru erfiðar andlega fyrir leikmennina og stóð ekki á svörum:
„Faðir minn er 75 ára gamall og hefur verið sjómaður í 50 ár þar sem hann hefur unnið frá tvö að morgni til tíu um morguninn. Það er erfitt líf, ekki vinna knattspyrnumanns.
Þegar maður finnur engar lausnir veitir maður leikmanninum öll tæki og tól til þess að æfa og gera hvað sem er en ef þú ert ekki í liðinu ertu ekki í liðinu. Það snýst ekki um Chelsea, það á við um öll félög í heiminum.“