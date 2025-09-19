Frábærar fréttir úr herbúðum Manchester United

Argentínski knattspyrnumaðurinn Lisandro Martínez hefur hafið æfingar á nýjan leik eftir að hafa slitið krossband í febrúar á þessu ári.
Argentínski blaðamaðurinn Gastón Edul greinir frá því að Martínez, sem er 27 ára gamall, stefni á endurkomu á knattspyrnuvöllinn í lok októbermánaðar.
Miðvörðurinn hefur ekki hafið æfingar með liðsfélögum sínum ennþá en ætti að geta byrjað að æfa með liðinu á næstu vikum.
Fréttirnar koma mörgum á óvart enda getur það oft tekið leikmenn rúmlega ár að snúa aftur á völlinn eftir krossbandsslit en endurhæfing Martínez hefur fengið framar öllum vonum.