Íþróttir | Enski boltinn | 19.9.2025 | 8:42

Frábærar fréttir úr herbúðum Manchester United

Lisandro Martínez sleit krossband í febrúar.
Lisandro Martínez sleit krossband í febrúar. AFP/Darren Staples

Argentínski knattspyrnumaðurinn Lisandro Martínez hefur hafið æfingar á nýjan leik eftir að hafa slitið krossband í febrúar á þessu ári. 

Argentínski blaðamaðurinn Gastón Edul greinir frá því að Martínez, sem er 27 ára gamall, stefni á endurkomu á knattspyrnuvöllinn í lok októbermánaðar.

Mikið áfall fyrir Manchester United
Miðvörðurinn hefur ekki hafið æfingar með liðsfélögum sínum ennþá en ætti að geta byrjað að æfa með liðinu á næstu vikum.

Fréttirnar koma mörgum á óvart enda getur það oft tekið leikmenn rúmlega ár að snúa aftur á völlinn eftir krossbandsslit en endurhæfing Martínez hefur fengið framar öllum vonum.

