Haaland: „Ég sakna hans á hverjum einasta degi“

Norski knattspyrnumaðurinn Erling Haaland ræddi vistaskipti fyrrverandi liðsfélaga síns hjá Mancester City, Jack Grealish, til Everton við Youtube-rásina Men In Blazers á dögunum.
Grealish, sem er þrítugur, lék með Manchester City frá árinu 2021 en gekk til liðs við Everton á láni frá City í sumar.
Grealish hefur slegið í gegn með Everton á tímabilinu og lagt upp fjögur mörk í fjórum leikjum í ensku úrvalsdeildinni það sem af er leiktíðinni.
„Það var virkilega sorglegt að sjá hann fara,“ sagði Haaland en hann og Grealish eru miklir vinir utan vallar.
„Við getum ekki lengur hlegið og skemmt okkur saman og ég sakna hans á hverjum degi. Hann er ánægður á nýjum stað og það sést á leik hans.
Hann er að spila allar mínútur og stendur sig vel sem er frábært að sjá. Ég er ótrúlega ánægður fyrir hans hönd,“ bætti Haaland við.