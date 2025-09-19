Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 19.9.2025 | 10:06 | Uppfært 10:46

Kallaði fyrirliða Liverpool óvart „hreinan svein“

Virgil van Dijk fagnar sigurmarki sínu á Anfield.
Virgil van Dijk fagnar sigurmarki sínu á Anfield. AFP/Oli Scarff

Íþróttafréttakonan Laura Woods mismælti sig hrapallega eftir leik Liverpool og Atlético Madrid í 1. umferð Meistaradeildar karla í fótbolta á Anfield á miðvikudaginn.

Leiknum lauk með naumum sigri Liverpool, 3:2, þar sem fyrirliðinn Virgil van Dijk skoraði sigurmarkið í uppbótartíma.

Liverpool vann hádramatískan sigur
Frétt af mbl.is

Liverpool vann hádramatískan sigur

Þegar Woods var að gera upp leikinn á Anfield, ásamt þeim Michael Owen og Steve McManaman, fyrrverandi leikmönnum Liverpool, mismælti hún sig.

„Sigurmark í uppbótartíma hjá virgin,“ en virgin þýðir hreinn sveinn á ensku og virtist Woods strax gera sér grein fyrir mistökunum sem hún hafði gert.

Hún var fljót að leiðrétta sig og hló lítillega á eftir, líkt og þeir Owen og McManaman gerðu en myndband af þessu má sjá hér fyrir neðan. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Lítil kennsla og starfsmannavelta mikil „Skömmin gekk næstum frá mér“ Snorri bregst við nýju svari ráðherra Árásum á fangaverði fer fjölgandi
Fleira áhugavert
Árásum á fangaverði fer fjölgandi Vita ekki hvar grunaður morðingi heldur sig Þau fengu mest greitt frá ráðuneytinu og stofnunum Hiti á þingi: „Kalla það geðveiki, brjálæðislegt“