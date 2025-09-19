Kallaði fyrirliða Liverpool óvart „hreinan svein“

Íþróttafréttakonan Laura Woods mismælti sig hrapallega eftir leik Liverpool og Atlético Madrid í 1. umferð Meistaradeildar karla í fótbolta á Anfield á miðvikudaginn.
Leiknum lauk með naumum sigri Liverpool, 3:2, þar sem fyrirliðinn Virgil van Dijk skoraði sigurmarkið í uppbótartíma.
Þegar Woods var að gera upp leikinn á Anfield, ásamt þeim Michael Owen og Steve McManaman, fyrrverandi leikmönnum Liverpool, mismælti hún sig.
„Sigurmark í uppbótartíma hjá virgin,“ en virgin þýðir hreinn sveinn á ensku og virtist Woods strax gera sér grein fyrir mistökunum sem hún hafði gert.
Hún var fljót að leiðrétta sig og hló lítillega á eftir, líkt og þeir Owen og McManaman gerðu en myndband af þessu má sjá hér fyrir neðan.
Did you say this @laura_woodsy 😂 great composure to carry on 😉 😂 ya made my night even better! pic.twitter.com/yzYZXEKs6L— MoosterVanMoo (@mickeymooman) September 17, 2025