Óvissa með lykilmenn Arsenal

Óvíst er hvort Bukayo Saka, Martin Ödegaard, William Saliba og Ben White geti tekið þátt í stórleik Arsenal gegn Manchester City í 5. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta á sunnudaginn.
Þetta sagði Mikel Arteta stjóri Arsenal á blaðamannafundi í dag.
Allir fjórir misstu af síðasta leik vegna meiðsla en Saka, Saliba og White hafa ekki spilað í þessum mánuði.
Þó gætu allir fjórir verið með á sunnudaginn en samkvæmt Arteta mun það koma í ljós á æfingu liðsins á morgun.
Leikur Arsenal og City hefst klukkan 15.30 á sunnudaginn og verður í beinni textalýsingu á mbl.is.