Óvissa með lykilmenn Arsenal

Fyrirliðinn Martin Ödegaard og Bukayo Saka eru báðir tæpir.
Óvíst er hvort Bukayo Saka, Martin Ödegaard, William Saliba og Ben White geti tekið þátt í stórleik Arsenal gegn Manchester City í 5. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta á sunnudaginn. 

Þetta sagði Mikel Arteta stjóri Arsenal á blaðamannafundi í dag. 

Allir fjórir misstu af síðasta leik vegna meiðsla en Saka, Saliba og White hafa ekki spilað í þessum mánuði. 

Þó gætu allir fjórir verið með á sunnudaginn en samkvæmt Arteta mun það koma í ljós á æfingu liðsins á morgun. 

Leikur Arsenal og City hefst klukkan 15.30 á sunnudaginn og verður í beinni textalýsingu á mbl.is. 

