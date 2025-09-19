Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 19.9.2025 | 23:00

Rifjaði upp afar fallega sögu af Diogo Jota

Diogo Jota og Beto.
Diogo Jota og Beto. AFP

Knattspyrnumaðurinn Beto, sóknarmaður Everton, segir Diogo Jota heitinn hafa verið þann fyrsta sem hafi sett sig í samband við sig og boðið fram aðstoð þegar hann samdi við Everton, erkifjendur Liverpool.

Beto, sem er fæddur og uppalinn í Portúgal eins og Jota, spilar fyrir landslið Gíneu-Bissá. Hann samdi við Everton fyrir rétt rúmum tveimur árum.

„Daginn sem ég kom hingað biðu mín skilaboð: „Ég samgleðst þér. Ef þú þarft á einhverju að halda í borginni get ég hjálpað þér. Hóaðu bara í mig.“ Skilaboðin voru frá Diogo Jota.

Hann lét mér líða eins og ég væri velkominn í Liverpool. Ég þekkti hann ekki einu sinni. Af öllum stóru nöfnunum frá Portúgal sem spila á Englandi var hann sá fyrsti sem sendi mér skilaboð,“ sagði Beto í samtali við The Times.

Lífið er meira en fótbolti

Sóknarmaðurinn sagðist finna fyrir mikill samheldni á meðal stuðningsmanna Everton og Liverpool eftir að Jota féll sviplega frá í bílslysi í sumar.

„Ég sá mikla samheldni milli Everton og Liverpool. Milli félaganna en meira á milli stuðningsmannanna.

Jafnvel þó hann hafi verið keppinautur er hann meira en fótbolti. Þannig er lífið. Lífið er meira en fótbolti,“ sagði Beto einnig.

Liverpool og Everton mætast á Anfield í 5. umferð ensku úrvalsdeildarinnar klukkan 11.30 á morgun. Leikurinn verður í beinni textalýsingu hér á mbl.is.

