Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 19.9.2025 | 12:42

Snýr aftur hjá Manchester United

Matheus Cunha.
Matheus Cunha. AFP/Justin Tallis

Brasilíumaðurinn Matheus Cunha snýr aftur í leik Manchester United gegn Chelsea í 5. umferð ensku úrvalsdeildar karla í fótbolta á morgun. 

Þetta staðfesti Rúben Amorim stjóri liðsins á blaðamannafundi í dag en Cunha meiddist í sigri United á Burnley, 3:2, undir lok síðasta mánaðar. 

Hann missti í kjölfarið af tveimur landsleikjum með Brasilíu og tapi United fyrir nágrönnunum í Manchester City, 3:0, í síðustu umferð. 

Stórleikur United og Chelsea hefst klukkan 16.30 á morgun og verður í beinni textalýsingu á mbl.is. 

mbl.is
