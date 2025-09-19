Snýr aftur hjá Manchester United

Brasilíumaðurinn Matheus Cunha snýr aftur í leik Manchester United gegn Chelsea í 5. umferð ensku úrvalsdeildar karla í fótbolta á morgun.
Þetta staðfesti Rúben Amorim stjóri liðsins á blaðamannafundi í dag en Cunha meiddist í sigri United á Burnley, 3:2, undir lok síðasta mánaðar.
Hann missti í kjölfarið af tveimur landsleikjum með Brasilíu og tapi United fyrir nágrönnunum í Manchester City, 3:0, í síðustu umferð.
Stórleikur United og Chelsea hefst klukkan 16.30 á morgun og verður í beinni textalýsingu á mbl.is.