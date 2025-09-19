Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 19.9.2025 | 13:36

Þriggja ára samningur þrátt fyrir afleita byrjun

Vítor Pereira.
Vítor Pereira. AFP/Paul Ellis

Portúgalski knattspyrnustjórinn Vítor Pereira hefur framlengt samning sinn við enska úrvalsdeildarfélagið Wolves til næstu þriggja ára.

Þetta tilkynnti félagið á samfélagsmiðlum sínum en Pereira, sem er 57 ára gamall, tók við stjórnartaumunum hjá Wolves í desember á síðasta ári þegar liðið var í 19. og næstneðsta sæti úrvalsdeildarinnar.

Hann bjargaði liðinu frá falli á síðustu leiktíð og gott betur en það því Wolves endaði í 16. sæti deildarinnar með 42 stig, 17 stigum frá fallsæti.

Wolves hefur hins vegar byrjað tímabilið afleitlega en liðið er án stiga í neðsta sætinu eftir fyrstu fjórar umferðirnar og því hefur nýr samningur Pereira komið mörgum á óvart.

Í leiðinni samdi norski framherjinn Jörgen Strand Larsen til fimm ára hjá félaginu. Wolves hafnaði meðal annars 55 milljóna punda tilboði í hann frá Newcastle í sumar.

mbl.is
Fleira áhugavert
Inga: „Algerlega ótækt“ Þau fengu mest greitt frá ráðuneytinu og stofnunum Útlendingar afpláni refsidóma í eigin landi Svara orðrómi um oddvitaframboð
Fleira áhugavert
Þau fengu mest greitt frá ráðuneytinu og stofnunum Ætla sér að laga samkeppnislögin að breyttum aðstæðum í hagkerfinu Geðspítali rísi við Borgarspítalann Eitt ár eftir af leigusamningi braggans