Þriggja ára samningur þrátt fyrir afleita byrjun

Portúgalski knattspyrnustjórinn Vítor Pereira hefur framlengt samning sinn við enska úrvalsdeildarfélagið Wolves til næstu þriggja ára.
Þetta tilkynnti félagið á samfélagsmiðlum sínum en Pereira, sem er 57 ára gamall, tók við stjórnartaumunum hjá Wolves í desember á síðasta ári þegar liðið var í 19. og næstneðsta sæti úrvalsdeildarinnar.
Hann bjargaði liðinu frá falli á síðustu leiktíð og gott betur en það því Wolves endaði í 16. sæti deildarinnar með 42 stig, 17 stigum frá fallsæti.
Wolves hefur hins vegar byrjað tímabilið afleitlega en liðið er án stiga í neðsta sætinu eftir fyrstu fjórar umferðirnar og því hefur nýr samningur Pereira komið mörgum á óvart.
Í leiðinni samdi norski framherjinn Jörgen Strand Larsen til fimm ára hjá félaginu. Wolves hafnaði meðal annars 55 milljóna punda tilboði í hann frá Newcastle í sumar.