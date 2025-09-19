United skuldar 180 milljarða

Skuldir enska knattspyrnufélagsins Manchester United nema nú rétt tæplega 1,1 milljarði punda, eða rúmum 180 milljörðum íslenskra króna.
Breska ríkisútvarpið skýrir frá því að í nýjasta ársreikningi komi fram að skuldir félagsins þann 30. júní hafi numið 637 milljónum punda.
Eftir það tímabil, frá 7. júlí til 11. september, hafa skuldirnar aukist um 105 milljónir vegna fjögurra úttekta úr lánalínu.
Við það bætist að United skuldar 447 milljónir punda vegna félagaskipta en önnur félög skulda þeim sömuleiðis 102,6 milljónir punda.
Heildarupphæð skulda félagsins er því 1,087 milljarðar punda, en í umfjöllun breska ríkisútvarpsins kemur fram að 205 af 447 milljónunum sem það skuldar vegna félagaskipta þarf ekki að greiða fyrr en á næsta ári.