Amorim: Páfinn gæti ekki sannfært mig

Ruben Amorim, knattspyrnustjóri karlaliðs Manchester United, mun ekki breyta um leikkerfi sama hvað en hann hefur verið drjúgur við að spila í þriggja manna vörn.
Þriggja manna vörnin hefur verið algeng í fótbolta síðastliðinn áratug. Stjórar eins og Antonio Conte og Thomas Tuchel beittu henni hjá Chelsea en sá fyrrnefndi vann ensku úrvalsdeildina og sá síðarnefndi Meistaradeildina hjá félaginu.
Þó hefur ekkert gengið hjá Amorim en United-liðið er í 14. sæti deildarinnar með fjögur stig eftir fjóra leiki. Þá var tímabilið í fyrra afleitt.
Margir hafa velt fyrir sér hvort United-liðinu myndi ganga betur ef Amorim breytti um leikkerfi, til að mynda í fjögurra manna vörn. Hann var enn einu sinni spurður út í það á blaðamannafundi í gær en er enn staðráðinn í að halda sig við sitt.
„Nei, nei, nei. Enginn gæti sannfært mig um að breyta því, meira segja ekki páfinn,“ svaraði Amorim.
„Þetta er mitt starf og ábyrgðin er mín. Svona er líf mitt og ég mun ekki breyta því,“ bætti stjórinn við.
United fær Chelsea í heimsókn klukkan 16.30 í dag og verður leikurinn í beinni textalýsingu á mbl.is.