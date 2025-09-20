Amorim: „Verðum að vera skilvirkari“

Ruben Amorim stjóri Manchester United í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu fagnaði þremur stigum í dag eftir 2:1 sigur United á Chelsea, en leikið var á Old Trafford í Manchester borg.
Amorim ræddi við blaðamenn eftir leik: „Nú er tími til kominn að búa til smá meðbyr. Við byrjuðum leikinn mjög sterkt. Ég man ekki eftir mörgum góðum spilköflum hjá okkur, en við vorum ákveðnir í að vinna fyrsta og annan bolta. Við megum ekki við því að einhver sé rekinn af velli undir lok fyrri hálfleiks eins og Casemiro. Við virðumst gera okkur erfitt fyrir í öllum leikjum, en þetta var góður leikur“ sagði Ruben Amorim.
Amorim var svekktur með að klára ekki leikinn fyrr.
„Rauða spjaldið hjálpaði okkur. Við fengum mörg tækifæri þrír á móti einum og þrír á móti tveimur. VIð verðum að vera skilvirkari í færunum og gera út um leikinn fyrr. Þú veist aldrei hvað gerist eftir að Casemiro var rekinn af velli, svo við verðum að nýta tækifærin og ganga frá leiknum," sagði Amorim.