Chalobah: „Við erum ekki börn lengur“

Trevoh Chalobah leikmaður Chelsea í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta var að vonum svekktur með frammistöðu síns liðs í dag.
Manchester United náði tveggja marka forystu í fyrri hálfleik með mörkum frá Bruno Fernandes og Casemiro, en Chalobah minnkaði muninn þegar tíu mínútur voru eftir af venjulegum leiktíma. Robert Sanchez markvörður Chelsea og Casemiro leikmaður Manchester United fengu báðir að líta rauða spjaldið í fyrri hálfleik, Sanchez strax á 5. mínútu en Casemiro í uppbótartíma.
Chalobah ræddi við Sky Sports eftir leik: „Við verðum að horfa í spegilinn eftir þessa frammistöðu, hún var ekki nógu góð. Fyrstu 15 mínúturnar eru þær verstu á þessu tímabili. Við verðum að læra af þessu. Þegar rauða spjaldið kom og við lentum 2:0 undir, þá er alltaf erfitt að koma til baka, sama gegn hvaða liði þú spilar. Við áttum undir högg að sækja í fyrri hálfleik“.
„Við náðum engum takti í fyrri hálfleik og United-menn gengu á lagið og settu okkur undir pressu. Svona hlutir geta gerst, en við getum ekki sagt að við séum nein börn lengur, við höfum spilað í ensku úrvalsdeildinni nógu lengi, en við lærum af þessum leik og höldum áfram“