Leeds og Crystal Palace með góða sigra

Leeds sigraði Wolves á útivelli 3:1, í 5. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu í dag. Með sigrinum fór Leeds upp í 10. sæti deildarinnar, en Úlfarnir eru enn án stiga á botninum.
Úlfarnir komust yfir í leiknum með marki frá Ladislav Krejči á 8. mínútu, en Leeds jafnaði metin á 31. mínútu með laglegu marki Dominic Calvert Lewin jafnaði á 31. mínútu og átta mínútum síðar skoraði þýski miðjumaðurinn Anton Stach annað mark Leeds með stórkostlegu skoti úr aukaspyrnu.
Noah Okafor skoraði svo lokamark leiksins 3:1, eftir að Stach vann boltann og kom honum á Okafor sem skoraði.
Crystal Palace vann góðan útisigur á West Ham 2:1, í Lundúnum. Crystal Palace er komið í 4. sæti deildarinnar með 9 stig, en West Ham er í talsverðum vandræðum með 3 stig í 18. sæti og er staða Graham Potter knattspyrnustjóra West Ham í mikilli óvissu.
Franski sóknarmaðurinn Jean-Philippe Mateta stangaði boltann í netið eftir hornspyrnu á 37. mínútu og kom Crystal Palace yfir. Jarrod Bowen jafnaði metin snemma í síðari hálfleik eftir undirbúning Malick Diouf. Það var síðan Tyrick Mitchell sem tryggði Palace stigin þrjú með frábæru skoti á fjærstönginni.
Brighton og Tottenham skildu jöfn 2:2 í fjörugum leik. Tottenham er nú komið í 2. sætið með 10 stig en Brighton situr í 13. sæti með 5 stig.
Mörk frá Yankuba Minteh og Yasin Ayari komu heimamönnum í 2:0 í fyrri hálfleik, en Richarlison minnkaði muninn í 2:1 rétt fyrir lok fyrri hálfleiks. Það var síðan á 82. mínútu sem Tottenham tókst að jafna leikinn 2:2, þegar Jan Paul van Hecke setti boltann í eigið net.
Þá Burnley og Nottingham Forest gerðu 1:1 jafntefli. Neco Williams skoraði fyrsta mark leiksins strax í upphafi fyrir Nottingham Forest þegar hann hamraði boltanum í netið eftir hornspyrnu. Burnley menn jöfnuðu leikinn 1:1 átján mínútum síðar með marki Jaidon Anthony og þar við sat.