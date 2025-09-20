Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 20.9.2025 | 22:00

Litum út eins og annað lið

Ange Postecoglou er nýtekinn við sem stjóri Nottingham Forest.
Ange Postecoglou er nýtekinn við sem stjóri Nottingham Forest. AFP/Justin Tallis

Ástralinn Ange Postecoglou knattspyrnustjóri Nottingham Forest í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta hefur ekki átt auðvelda byrjun sem stjóri Forest. Lið hans gerði 1:1 jafntefli á útivelli gegn Burnley í dag. 

Fyrsti leikur Forest undir stjórn Ástralans var 3:0 tap gegn Arsenal síðastliðinn laugardag og á miðvikudaginn féll lið úr leik í deildarbikarnum eftir 3:2 tap gegn B-deildarliði Swansea á útivelli.

„Það má alltaf búast við erfiðum leik hér. Við mættum Arsenal fyrir viku síðan, en við litum út eins og allt annað lið í dag. Ég er vonsvikinn með úrslitin, en framfarir í leik liðsins eru mér ofar í huga og mjög jákvæð. Við misstum örlítið stjórn á leiknum og áttum nokkur slæm augnablik og það hleypti þeim inn í leikinn, en við fengum nógu mörg marktækifæri til að vinna leikinn“ sagði Postecoglou í viðtali við BBC.

mbl.is
Fleira áhugavert
Fjögurra barna faðir grunaður um kynferðisbrotið Ófríðir foreldrar geta átt fallegt barn Alvarlegt vélsleðaslys á Langjökli Flug Icelandair raskast vegna netárásarinnar
Fleira áhugavert
Sýnir illvirkjum Íslendinga mikinn skilning Líkti ríkisstjórnarsamstarfinu við matarboð Vita ekki hvar grunaður morðingi heldur sig Alvarlegt vélsleðaslys á Langjökli