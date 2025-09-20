Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 20.9.2025 | 17:12

Man. Utd - Chelsea, staðan er 2:0

Bryan Mbeumo er í byrjunarliði Manchester United.
Bryan Mbeumo er í byrjunarliði Manchester United. AFP/Oli Scarff
mbl.is

Þór Bæring

thor@k100.is

Manchester United og Chelsea eigast við í 5. umferð ensku úrvalsdeildar karla í fótbolta á Old Trafford í Manchester klukkan 16.30. Fylgst er með gangi mála í beinni textalýsingu á mbl.is. 

Fyrir leik er Chelsea í fimmta sæti með átta stig á meðan Manchester United er í 14. með fjögur. 

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Þróttur R. 4:2 Stjarnan opna
90. mín. Leik lokið Fyrri hálfleikurinn mun rólegri en sá seinni en Þróttur fer með sigurinn af hólmi.
Breiðablik 9:2 Þór/KA opna
90. mín. Andrea Rut Bjarnadóttir (Breiðablik) skorar +2. 9:2. Boltinn berst inn í teig og Andrea setur boltann í netið.
Fram 1:0 Valur opna
90. mín. Leik lokið 1:0, sanngjarn sigur Fram í síðustu umferð fyrir skiptingu. Fram miklu hættulegri til að byrja með en eftir markið voru Valskonur líklegar en ekkert gekk að koma boltanum í netið.
Vestri 0:1 ÍA opna
49. mín. Gísli Laxdal Unnarsson (ÍA) skorar 1:0 ÍA! Þvílíkt mark, Gísli stelur botanum af Krajl fer með boltann hægra megin fer inn völlin og neglir honum með vinstri í skeytin fær. Stórkostlegt mark sem kom uppúr engu.

Leiklýsing

Man. Utd 2:0 Chelsea opna loka
45. mín. +1 - Manchester United með aukaspyrnu rétt við hliðarlínuna á móts við vítateig Chelsea. Bruno tekur þetta en leikmenn Chelsea koma þessu frá.
mbl.is
Fleira áhugavert
Samkeppniseftirlitið vill meiri pening frá ríkinu Eitt ár eftir af leigusamningi braggans Play flýgur á áætlun þrátt fyrir netárás Sýnir illvirkjum Íslendinga mikinn skilning
Fleira áhugavert
Play flýgur á áætlun þrátt fyrir netárás Árásum á fangaverði fer fjölgandi Verðlaunaður fyrir að haga sér eins og skepna Samkeppniseftirlitið vill meiri pening frá ríkinu