Moyes setti óeftirsóknarvert met

David Moyes stjóri Everton setti frekar óeftirsóknarvert met í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta dag. Hann er sá stjóri sem hefur stýrt flestum leikjum án sigurs á einum velli.
Hann hefur nú stýrt liðum á Anfield, heimavelli Liverpool, í 21 deildarleik. Honum hefur enn ekki tekist að vinna leik, tapleikirnir eru 15 og jafnteflin sex.
Everton tók á móti Liverpool í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag og fóru heimamenn í Liverpool með sigur í leiknum 2:1 með mörkum frá Ryan Gravenberch og Hugo Ekitike en Idrissa Gueye minnkaði muninn fyrir Everton.
Moyes var nokkuð sáttur með frammistöðu sinna manna í leiknum í dag. Moyes tjáði sig eftir leik: „Við vorum nálægt þessu, frammistaðan í seinni hálfleik verðskuldaði það að við fengjum eitthvað út úr leiknum, en við vorum ekki nógu góðir í fyrri hálfleik“.
„Strákarnir gáfust aldrei upp og sýndu ótrúlegan dugnað og þrautseigju. Það var ekki mikið um færi, Liverpool-menn voru skilvirkari í sinni færanýtingu. Það er aldrei auðvelt að koma hingað á Anfield“.
„Mér finnst ótrúlegt að dómarinn hafi aðeins bætt við þremur mínútum. Við vildum spila hratt, ég hef séð mörg lið skora eftir að þau taka aukaspyrnur hratt, en við gátum það ekki og þurftum að bíða eftir flauti dómarans í hvert einasta skipti. Mér fannst nokkrar ákvarðanir dómarans hér í dag mjög furðulegar, en við erum orðnir vanir því“.