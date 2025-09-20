Þjálfari Liverpool Arne Slot og annar markaskorara Liverpool Ryan Gravenbech voru sáttir með 2:1 sigur sinna manna á Everton í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
Slot ræddi við BBC eftir leik: „Ég er mjög ánægður, sérstaklega þar sem þetta var hádegisleikur og okkar þriðji leikur á sjö dögum. Við vorum frábærir í fyrri hálfleik, en virkuðum þreyttir í þeim síðari af augljósum ástæðum. En við sýndum andlegan styrk og mikil gæði í fyrri hálfleik, þegar við vorum með ferska fætur.
Hollendingurinn Ryan Gravenberch skoraði fyrsta mark Liverpool á tíundu mínútu leiksins. Mohamed Salah átti frábæra sendingu inn á teiginn þar sem Gravenberch kom á ferðinni og setti boltann smekklega yfir Jordan Pickford markvörð Everton.
„Ég er virkilega ánægður, þetta var mjög erfiður leikur, en við spiluðum vel og náðum að sigla þremur stigum í hús. Þegar Everton skoraði sitt mark, sóttu þeir aðeins á okkur. Við höfðum einnig tækifæri á að bæta við marki, en þar sem það tókst ekki þurftum við að verjast vel og við gerðum það. Við erum ánægðir með sigurinn, en markmiðið er að halda hreinu í næsta leik“.