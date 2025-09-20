Tvö rauð spjöld á loft í sigri Manchester United

Manchester United vann 2:1 sigur á liði Chelsea á Old Trafford í ensku úrvalsdeildinni í dag. Með sigrinum er Manchester United komið í níunda sæti deildarinnar en liðið er með sjö stig eftir fimm leiki. Chelsea er í sjötta sæti deildarinnar með níu stig eftir þetta tap á Old Trafford.
Það voru þeir Bruno Fernandes og Casemiro sem skoruðu mörk Manchester United í leiknum en bæði mörkin komu í fyrri hálfleik. Trevoh Chalobah minnkaði muninn fyrir Chelsea á 80. mínútu leiksins. Robert Snachez, markvörður Chelsea, og Casemiro, leikmaður Manchester United, fengu báðir að líta rauða spjaldið í fyrri hálfleik.
Leikmenn Manchester United byrjuðu leikinn með látum og strax á þriðju mínútu leiksins átti Bryan Mbeumo góðan skalla að marki Chelsea en Robert Sanchez varði vel frá honum.
Aðeins einni mínútu síðar gerðist atvik sem heldur betur átti eftir að hafa áhrif á leikinn. Þá átti Altay Bayindir langa sendingu upp völlinn og þar var það Benjamin Sesko sem náði að skalla boltann inn fyrir vörn Chelsea á Bryan Mbeumo en Robert Senchez kom út á móti honum og negldi hann niður rétt fyrir utan teiginn og fékk réttilega rauða spjaldið.
Í kjölfarið gerði Enzo Maresca, framkvæmdastjóri Chelsea, tvær breytingar á liði sínu. Eðlilega setti hann markvörðinn Filip Jörgensen inn á í staðinn fyrir Estevao Willian en hann tók líka Pedro Neto útaf og setti inn Tosin Adarabioyo. Það átti sem sagt að pakka í vörn.
Það tók samt leikmenn Manchester United ekki langan tíma að komast yfir en þeir pressuðu leikmenn Chelsea ansi duglega eftir rauða spjaldið hjá Sanchez og uppskáru mark á 14. mínútu leiksins.
Þá kom sending fyrir markið sem Patrick Dorgu skallaði að markinu og þar kom Bruno Fernandes á ferðinni og smellti boltanum í netið af stuttu færi. Það tók reyndar VAR-herbergið ansi langan tíma að staðfesta markið þar sem Fernandes var ansi tæpur á rangstöðunni en var á endanum réttilega dæmdur réttstæður og markið stóð.
Á 20. mínútu tók Enzo Maresca svo Cole Palmer af leikvelli og það leit allt út fyrir það að Chelsea væri að kasta inn hvíta handklæðinu.
Manchester United hélt áfram með öll völd á vellinum eftir markið hjá Fernandes en voru þó ekki alveg eins ákafir og í upphafi leiksins. Á 37. mínútu leiksins komst Manchester United í 2:0.
Eftir fyrirgjöf United-manna voru leikmenn Chelsea í bölvuðum vandræðum með að koma boltanum frá og á endanum náði Luke Shaw að skalla boltann á fjarstöngina þar sem Casemiro var einn og óvaldaður og skallaði boltann í netið af stuttu færi.
Staðan því orðin ansi góð hjá heimamönnum, en markaskorarinn Casemiro átti heldur eftir að koma við sögu í lok fyrri hálfleiks, en á fimmtu mínútu í uppbótartímanum fékk hann sitt annað gula spjald, og því rautt spjald, og því orðið jafnt í liðum.
Chelsea var nálægt því að minnka muninn stuttu síðar en vel útfærð aukaspyrna kom Marc Cucurella í góða stöðu inn á teig Manchester United en skot hans var rétt framhjá. Staðan í hálfleik var því 2:0 fyrir Manchester United og bæði lið búin að missa mann af velli með rautt spjald.
Það rigndi mikið í Manchester á meðan leikurinn fór fram og því var völlurinn ansi þungur og það hægðist á leiknum í seinni hálfleik. Chelsea náði að setja boltann í netið á 63. mínútu leiksins en markið var réttilega dæmt af vegna rangstöðu.
Það var aftur á móti engin rangstaða þegar Chelsea setti boltann í netið á 80. mínútu leiksins en þá kom frábær sending fyrir mark Manchester United frá Reece James og þar stökk Trevoh Chalobah hæst allra og skallaði boltann af krafti í netið og minnkaði muninn í 2:1.
Það var mikil spenna á lokamínútum leiksins þar sem bæði lið fengu tækifæri til þess að skora en leikmenn Manchester United héldu þetta út og fögnuðu eðlilega vel og innilega í leikslok.
Næsti leikur Manchester United í ensku úrvalsdeildinni er gegn Brentford á útivelli um næstu helgi. Chelsea spilar aftur á móti við Lincoln í enska deildarbikarnum á þriðjudagskvöldið og svo fá þeir Brighton í heimsókn á Stamford Bridge um næstu helgi.
