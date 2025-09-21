Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 21.9.2025 | 15:40

Arsenal - Man. City, staðan er 0:1

Erling Haaland kemur boltanum framhjá David Raya og skorar fyrsta …
Erling Haaland kemur boltanum framhjá David Raya og skorar fyrsta mark leiksins. AFP/Glyn Kirk

Grétar Bragi Hallgrímsson

gretarbragi@mbl.is

Arsenal tekur á móti Manchester City í stórleik dagsins í 5. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta klukkan 15:30 en leikið verður á Emirates vellinum í Lundúnum.

Fyrir leikinn er Arsenal í 3. sæti deildarinnar með níu stig en Manchester City er í tólfta sætinu með sex stig.

Ljóst er að þetta er gríðarlega mikilvægur leikur fyrir bæði lið og mun mbl.is fylgjast með leiknum í beinni textalýsingu.

Þróttur R. 2:3 HK opna
78. mín. Brynjar Snær Pálsson (HK) fær gult spjald Togar Hrafn niður. Fimmta spjaldið á gestina.
Njarðvík 0:2 Keflavík opna
84. mín. Sindri Kristinn Ólafsson (Keflavík) fær gult spjald
ÍBV 0:0 Afturelding opna
Engir atburðir skráðir enn
KA 0:0 KR opna
Engir atburðir skráðir enn

Arsenal 0:1 Man. City opna loka
12. mín. Arsenal liðið virðist vera sjokkerað yfir þessu marki hjá Haaland. Liðið nær ekki að tengja saman sendingar og missir boltann nú trekk í trekk.
mbl.is
