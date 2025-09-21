Arsenal - Man. City, staðan er 0:1

Arsenal tekur á móti Manchester City í stórleik dagsins í 5. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta klukkan 15:30 en leikið verður á Emirates vellinum í Lundúnum.
Fyrir leikinn er Arsenal í 3. sæti deildarinnar með níu stig en Manchester City er í tólfta sætinu með sex stig.
Ljóst er að þetta er gríðarlega mikilvægur leikur fyrir bæði lið og mun mbl.is fylgjast með leiknum í beinni textalýsingu.
