Dramatískt jafntefli í stórleiknum

Bukayo Saka í baráttunni við Mattheus Nunes, Bernardo Silva og …
Bukayo Saka í baráttunni við Mattheus Nunes, Bernardo Silva og Rodri í dag. AFP/Glyn Kirk

Grétar Bragi Hallgrímsson

gretarbragi@mbl.is

Arsenal tók á móti Manchester City í lokaleik fimmtu umferðar ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag. Leikið var á Emirates leikvanginum í Lundúnum og endaði leikurinn með jafntefli, 1:1.

Eftir leikinn er Arsenal í 2. sæti deildarinnar með tíu stig og Manchester City er í 9. sæti með sjö stig.

Leikurinn var aðeins níu mínútna gamall þegar fyrsta mark dagsins var skorað en þar var að verki norski markahrókurinn Erling Braut Haaland. Arsenal liðið tapaði þá boltanum á miðjunni og Tijjani Reijnders hljóp upp völlinn með boltann áður en hann lagði boltann fyrir Haaland sem kláraði færi sitt vel framhjá David Raya í marki Arsenal.

Erling Haaland kemur boltanum framhjá David Raya og skorar fyrsta …
Erling Haaland kemur boltanum framhjá David Raya og skorar fyrsta mark leiksins. AFP/Glyn Kirk

Eftir þetta mark tók Arsenal öll völd á vellinum. Noni Madueke komst nálægt því að jafna leikinn í fyrri hálfleik þegar hann átti skot af stuttu færi á nærstöngina sem Gianluigi Donnarumma varði vel í marki gestanna.

Martin Zubimendi átti gott skot að marki gestanna á 48. mínútu en það fór rétt yfir markið. Þá átti Eberechi Eze gott skot að marki stuttu síðar sem Donnarumma varði vel.

Gabriel Martinelli og Viktor Gyökeres fagni jöfnunarmarki þess fyrrnefnda í …
Gabriel Martinelli og Viktor Gyökeres fagni jöfnunarmarki þess fyrrnefnda í dag. AFP/Glyn Kirk

Það leit allt út fyrir að gestirnir myndu fara með sigur af hólmi en á þriðju mínútu uppbótartíma náði Gabriel Martinelli að jafna metin með frábæru marki. Eberechi Eze átti þá flotta sendingu innfyrir vörn gestanna þar sem Martinelli var í flottu hlaupi. Brasilíumaðurinn setti boltann svo í fallegan boga yfir Donnarumma í markinu og jafnaði með dramatísku marki.

Lokatölur á Emirates vellinum 1:1.

