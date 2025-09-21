Jack Grealish, leikmaður Everton, hefur fundið gleðina á ný og er farinn að spila sinn besta fótbolta aftur eftir að hafa gengið til liðs við Bítlaborgarfélagið í sumar á láni frá Manchester City.
Það var lítið sem gekk upp hjá Grealish eftir að hann gekk til liðs við Manchester City fyrir 100 milljónir punda árið 2021 frá Aston Villa. Honum tókst ekki að heilla Pep Guardiola, knattspyrnustjóra Manchester City, með frammistöðu sinni inni á vellinum og þá virtust vandræði utan vallar fylgja fyrrum landsliðsmanninum eins og skugginn.
Nú er hann hinsvegar mættur til Everton og hefur miklar mætur á knattspyrnustjóra sínum, David Moyes.
„Stjórinn hefur oftar en einu sinni sagt að það skiptir ekki máli hvað hann gerir, það skiptir máli hvað Jack gerir. Síðan ég kom hingað hefur hann verið frábær, ég elska að spila fyrir hann. Um leið og ég talaði við hann vissi ég að ég vildi koma hingað og spila undir hans stjórn,“ sagði Grealish eftir leik Everton gegn Liverpool í gær.
„Ég vil þakka honum fyrir að hjálpa mér að finna aftur ástina fyrir leiknum, vakna spenntur á leikdegi og vilja spila. Ég vil gera gæfumuninn í leikjum eins og þessum í dag, “sagði Grealish.
Þó að Grealish hafi ekki náð að koma í veg fyrir 2:1 tap gegn Liverpool í gær þá hefur hann farið afskaplega vel af stað í bláu treyjunni og hefur lagt upp fjögur mörk í fyrstu fimm leikjum tímabilsins.