Það gengur flest allt á afturfótunum hjá liði Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu karla, en liðið gerði 1:1 jafntefli á útivelli gegn nýliðum Sunderland í dag.
Villa-menn eru með aðeins 3 stig úr fyrstu 5 leikjum sínum í deildinni og mark Matty Cash í leiknum dag var þeirra fyrsta á leiktíðinni.
Villa-menn enduðu í 6. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðustu leiktíð og léku í Meistaradeild Evrópu eftir frábæran árangur tímabilið 2023-2024 þar sem liðið náði 4. sæti sem var jöfnun á þeirra besta árangri frá árinu 1993.
„Við verðum að sætta okkur við eitt stig, en við viljum ekki vera þannig lið. Við þurfum að finna einkenni okkar aftur og ná upp sjálfstrausti. Ég er argur og hnípinn með að taka aðeins eitt stig“.
„Það á að vera auðveldara að spila gegn 10 leikmönnum andstæðingsins en við erum ekki að spila eftir þeim gildum sem við höfum sýnt síðustu þrjú ár. Þetta er engan veginn nógu gott,“ sagði pirraður Unai Emery knattspyrnustjóri Aston Villa.