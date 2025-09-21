Erum þakklátir fyrir stigið

Pep Guardiola stjóri Manchester City í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta virtst vera nokkuð sáttur með leik sinna manna í dag en Arsenal og Manchester City gerðu 1:1 jafntefli á Emiraters leikvanginum í London.
City-menn tóku forystuna á 63. mínútu með marki frá Erling Braut Haaland. Arsenal liðið tapaði þá boltanum á miðjunni, Tijjani Reijnders hljóp upp völlinn með boltann áður en hann lagði boltann fyrir Haaland sem kláraði færi sitt vel framhjá David Raya í marki Arsenal.
Arsenal-menn náðu að jafna metin á þriðju mínútu uppbótartíma þegar Gabriel Martinelli skoraði frábært mark. Eberechi Eze átti þá flotta sendingu innfyrir vörn gestanna þar sem Martinelli var í flottu hlaupi. Brasilíumaðurinn setti boltann svo í fallegan boga yfir Donnarumma í markinu og í bláhornið.
„Við spiluðum gegn Manchester United, í meistaradeildinni á fimmtudag og í dag mættum við liði sem var gríðarlega kraftmikið á öllum sviðum. Úrslit leiksins eru sanngjörn en við vorum nálægt því að vinna. Við náðum alltént í betri úrslit hér en á síðustu leiktíð þannig að við erum þakklátir fyrir það,“ sagði Guardiola eftir leik.
Hann bætti við: „Við vörðumst hornspyrnum þeirra frábærlega, en þeir eru snillingar í föstum leikatriðum. Við tökum stigið, en verðum samt sem áður að bæta okkar leik. Þeir voru betri og við vorum þreyttir“.
„Leikurinn gegn Napoli tók verulega á og að mæta liði sem við höfum slegist við um titilinn í dag var erfitt. Við ræddum um að við þyrftum að sýna góða skapgerð og gott hugarfar og við gerðum það“.
„Okkur vantaði leikmenn í dag og það hefur sín áhrif, en við verðum að vera sterkir. Ef þið viljið að ég kvarti yfir leikjadagskránni, þá er ég að kvarta yfir henni núna“ sagði Guardiola að lokum og glotti við tönn.