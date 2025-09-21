Jafnt í fyrstu tveimur leikjum dagsins

Tveimur leikjum í fimmtu umferð ensku úrvalsdeildinni í fótbolta er nýlokið en báðir enduðu með jafntefli. Sunderland og Aston Villa gerðu 1:1 jafntefli á meðan Bournemouth og Newcastle gerðu markalaust jafntefli.
Sunderland fékk Aston Villa í heimsókn á Leikvang ljóssins í Sunderland í dag og endaði leikurinn með jafntefli, 1:1.
Brasilíumaðurinn Reinildo, vinstri bakvörður Sunderland, lét reka sig útaf á 34. mínútu þegar hann sparkaði í punginn á Matty Cash, bakverði Aston Villa.
Cash náði síðar forystunni fyrir Aston Villa á 67. mínútu með skoti fyrir utan teig. Skotið fór beint á Robin Roefs, markvörð Sunderland, en hann réði ekki við það og náði ekki að verja. Margir héldu þá að sigurinn væri í höfn hjá gestunum en heimamenn voru ekki á því og náðu að jafna með marki frá Wilson Isidor á 75. mínútu.
Eftir leikinn er Sunderland í 7. sæti deildarinnar með átta stig en Aston Villa er í 18. sæti með þrjú stig.
Bournemouth fékk Newcastle í heimsókn á Vitality vellinum í Bournemouth þar sem flestir bjuggust við markaleik.
Sú varð ekki raunin því leikmenn reimuðu ekki á sig markaskóna í dag og buðu upp á markalaust jafntefli.
Eftir leikinn er Bournemouth í 3. sæti með tíu stig en Newcastle er í því 13. með sex stig.