Jafnt í fyrstu tveimur leikjum dagsins

Granit Xhaka og Wilson Isidor fagna marki þess síðarnefnda í …
Granit Xhaka og Wilson Isidor fagna marki þess síðarnefnda í dag. AFP/Andy Buchanan

Tveimur leikjum í fimmtu umferð ensku úrvalsdeildinni í fótbolta er nýlokið en báðir enduðu með jafntefli. Sunderland og Aston Villa gerðu 1:1 jafntefli á meðan Bournemouth og Newcastle gerðu markalaust jafntefli.

Sunderland fékk Aston Villa í heimsókn á Leikvang ljóssins í Sunderland í dag og endaði leikurinn með jafntefli, 1:1.

Brasilíumaðurinn Reinildo, vinstri bakvörður Sunderland, lét reka sig útaf á 34. mínútu þegar hann sparkaði í punginn á Matty Cash, bakverði Aston Villa.

Cash náði síðar forystunni fyrir Aston Villa á 67. mínútu með skoti fyrir utan teig. Skotið fór beint á Robin Roefs, markvörð Sunderland, en hann réði ekki við það og náði ekki að verja. Margir héldu þá að sigurinn væri í höfn hjá gestunum en heimamenn voru ekki á því og náðu að jafna með marki frá Wilson Isidor á 75. mínútu.

Eftir leikinn er Sunderland í 7. sæti deildarinnar með átta stig en Aston Villa er í 18. sæti með þrjú stig.

Markalaust á Suðurströndinni

Bournemouth fékk Newcastle í heimsókn á Vitality vellinum í Bournemouth þar sem flestir bjuggust við markaleik.

Sú varð ekki raunin því leikmenn reimuðu ekki á sig markaskóna í dag og buðu upp á markalaust jafntefli.

Eftir leikinn er Bournemouth í 3. sæti með tíu stig en Newcastle er í því 13. með sex stig.

