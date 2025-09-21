Maresca svekktur með Sanchez

Enzo Maresca, knattspyrnustjóri Chelsea, var svekktur út í markvörð sinn, Robert Sanchez, eftir 2:1 tap Chelsea gegn Manchester United í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær.
Sanchez lét reka sig af velli eftir fimm mínútna leik fyrir brot á Bryan Mbuemo, framherja Manchester United, sem var sloppinn inn fyrir vörn Chelsea. Sanchez sparkaði Mbuemo niður og fékk réttilegar rautt spjald frá Peter Bankes, dómara leiksins.
„Það er líklega betri lausn að leyfa Mbuemo að skora heldur en að brjóta á honum. Það eru enn 95 mínútur eftir af leiknum, Sanchez veit það,“ sagði Maresca eftir leikinn.
„Þetta er erfitt því hann þarf að taka ákvörðun. Ef þú spyrð mig þá vil ég frekar vera marki undir heldur en manni færri þegar mínútur eru liðnar af leiknum,“ sagði Maresca.