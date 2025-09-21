Portúgalinn á leið aftur?

Það gæti farið svo að Nuno Espirito Santo muni taka við stjórastarfi hjá West Ham United í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta en stjóri liðsins, Graham Potter, er talinn vera í afar heitu sæti þessa dagana.
West Ham hefur farið afar illa af stað á tímabilinu og hefur tapað fjórum af fyrstu fimm leikjum sínum í deildinni. Liðið situr í 18. sæti með þrjú stig og líklegt þykir að stjórnarmenn West Ham séu að missa þolinmæðina.
Samkvæmt The Sunday Times hafa stjórnarmenn West Ham átt óformlegar viðræður við Nuno Espirito Santo um að taka við liðinu en Nuno var rekinn frá Nottingham Forest á dögunum eftir ósætti við Evangelos Marnakis, forseta félagsins.
Potter tók við West Ham í janúar á þessu ári og hefur ekki heillað stuðningsmenn West Ham. Það var baulað á liðið eftir tapið gegn Crystal Palace í gær og talið er líklegt að ef leikurinn gegn Everton í næstu umferð fer illa, þá verði Graham Potter látinn taka poka sinn.