Vonsvikinn að ná ekki sigri

Mikel Arteta stjóri Arsenal í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta var ánægður með leik sinna manna í dag en svekktur með að ná ekki sigri. Arsenal og Manchester City gerðu 1:1 jafntefli á Emiraters leikvanginum í London í dag.
City-menn tóku forystuna á 63. mínútu með marki frá Erling Braut Haaland. Arsenal liðið tapaði þá boltanum á miðjunni, Tijjani Reijnders hljóp upp völlinn með boltann áður en hann lagði boltann fyrir Haaland sem kláraði færi sitt vel framhjá David Raya í marki Arsenal.
Arsenal-menn náðu að jafna metin á þriðju mínútu uppbótartíma þegar Gabriel Martinelli skoraði frábært mark. Eberechi Eze átti þá flotta sendingu innfyrir vörn gestanna þar sem Martinelli var í flottu hlaupi. Brasilíumaðurinn setti boltann svo í fallegan boga yfir Donnarumma í markinu og í bláhornið.
„Ég var mjög ánægður með frammistöðuna og stoltur af mínu liði í dag, en mjög vonsvikinn með að ná ekki sigri. Við náðum að stjórna leiknum vel og náðum að halda pressunni á þeirra vallarhelmingi. Mér fannst við spila betur í dag en þegar við unnum þá í fyrra, mun betur“.
„Við stjórnuðum leiknum og héldum þeim en á einu augnabliki misstum við einbeitinguna og þeir eru frábærir í að refsa. Þeir gerðu frábærlega í skyndisókninni og náðu yfirtölu, þar sem við vorum með liðið mjög hátt á vellinum. Við vorum óstyrkir næstu fimm mínútur eftir markið þeirra en síðan fannst mér við ná stjórninni aftur á leiknum“.